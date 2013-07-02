Верховна Рада спростила процедуру землевідведення

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 316 із 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція «Свобода».

На тему: Рада відклала заборону на землевідведення до 2015 року

Законом внесено зміни до Земельного кодексу України, зокрема, в частині встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок. Передбачено, що віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Криму, Ради міністрів Криму та органів місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень. Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їхнього відведення.

Зміна цільового призначення ділянок державної або комунальної власності провадиться Верховною Радою Криму, Радою міністрів АРК, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 кодексу.

Відповідно до закону, зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників ділянок.

Зміна цільового призначення ділянок приватної власності провадиться: щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою; щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, - районною держадміністрацією, щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, які не входять до території району, або в разі якщо районна держадміністрація не утворена, - Радою міністрів Криму, обласною держадміністрацією.

Проект землеустрою щодо відведення ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів АРК, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.

Також вносяться зміни до Земельного кодексу в частині викладення в новій редакції статті 186-1 «Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».

Ними передбачено, що проект землеустрою щодо відведення ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов'язковому погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за місцем розташування земельної ділянки.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об'єкт будівництва або планується розташування такого об'єкта, подається також на погодження до структурного підрозділу районної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації у сфері містобудування та архітектури, а у разі, якщо місто не входить до території певного району – до структурного підрозділу виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: природо-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природо-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню із органом виконавчої влади Криму у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища; розташованої на території пам'яток національного значення, їхніх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях підлягає також погодженню із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини; розташованої на території пам'яток місцевого значення, їхніх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, за винятком ряду випадків, підлягає також погодженню із органом виконавчої влади Криму у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації у сфері охорони культурної спадщини; лісогосподарського призначення - підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства; водного фонду - підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.