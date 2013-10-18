ЦВК знову відмовила у реєстрації ініціаторам "Митного референдуму"

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні відмовила в реєстрації ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян, що відбулись 9 жовтня у Миколаєві, Сумах, Дніпропетровську, Севастополі та Кривому Розі.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 12 членів ЦВК, 1 утримався.

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Заступник голови ЦВК Андрій Магера під час засідання нагадав, що 3 жовтня до ЦВК надійшла ухвала Окружного адміністративного суду Києва від 2 жовтня про заборону направляти свого представника на збори громадян. 4 жовтня ЦВК проінформувала організаторів зборів про те, що не направлятиме свого представника на збори.

В той же час збори були проведені, що, зокрема, не відповідає закону України про всеукраїнський референдум.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив КПУ організовувати і проводити збори громадян з приводу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу (приєднання) України до Митного союзу. Також постановою суду ЦВК заборонено було направляти свого представника на збори громадян України про проведення всеукраїнського референдуму.

8 вересня КПУ та «Український вибір» провели збори громадян з формування ініціативної групи з організації референдуму за вступ України до Митного союзу, проте ЦВК відмовила ініціативній групі в реєстрації.

На початку жовтня у КПУ заявили, що направили до ЦВК повідомлення про проведення в регіонах України зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно зовнішньоекономічної інтеграції України.

4 жовтня Окружний адміністративний суд Києва заборонив ЦВК направляти своїх представників у регіони України на збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно зовнішньоекономічної інтеграції України, які планується проводити впродовж жовтня.