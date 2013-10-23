29 жовтня (вівторок) 2013 року відбудеться III Національний Експертний Форум «УКРАЇНА ПІСЛЯ ВІЛЬНЮСА»

Організатор Форуму: Інститут Горшеніна

Робота Форуму включатиме дві комунікаційні панелі:

Панель «ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС. ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Період роботи панелі: 10:00-12:00

Питання до обговорення:

Навіщо Україні потрібна Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом?

Ризики та можливості для ключових секторів української економіки та промисловості - металургії, АПК, хімічної промисловості, енергетики, банківської сфери.

Втрата російського ринку для українських виробників: ідеологічний міф чи реальна перспектива?

Чи може ЗВТ з Євросоюзом стати запорукою покращення інвестиційного клімату в Україні?

Перспективи розвитку української економіки у разі непідписання Угоди у Вільнюсі.

Спікери панелі: Наталія Василюк, Голова Ради Директорів компанії «Авангард»; Міхаль Баєр, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні; Оксана Продан, Народний депутат України, Голова Правління Всеукраїнського об’єднання підприємців малого і середнього бізнесу «Фортеця»; Жослін Гітон, Координатор з питань торгівлі Представництва ЄС в Україні; Павел Коваль, Депутат Європейського парламенту, Голова делегації ЄП зі зв’язків з Україною (через систему відеозв’язку з Європи).

Коментатори панелі: Віктор Суслов, представник України в Євразійській економічній комісії; Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE-Україна»; Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Ерік Найман, керівний партнер ІК «Капітал Таймс»; Василь Юрчишин, директор економічних програм Українського центру економічних и політичних досліджень ім. Разумкова; Ігор Когут, голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив.

Модератор панелі – Вадим Денисенко, журналіст, культуролог, голова Інституту стратегічного партнерства.

Панель «ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»

Період роботи панелі: 13:00-15:00

Питання до обговорення:

Євроінтеграція як цивілізаційний вибір України. Як правильно використати цей шанс?

Чи готові українці прийняти європейські стандарти толерантності?

Гуманітарні загрози і можливості для України в контексті європейської інтеграції.

Що для української культури означає Вільнюський саміт та Асоціація з ЄС?

Спікери панелі: Ігор Подольчак, художник, кінорежисер; Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»; Лілія Млинарич, продюсер кіно, президент міжнародного фестивалю «Джаз Коктебель»; Сергій Проскурня, режисер, продюсер; Сергій Дацюк, філософ, теоретик; Юрій Іздрик, літератор, художник, музикант.

Коментатори панелі: Павло Карпов, радник Посольства РФ в Україні, керівник групи з гуманітарних питань і зв’язків зі ЗМІ; Олесь Доній, народний депутат України; Георгій Коваленко, священнослужитель Української православної церкви (Московського Патріархату), протоієрей; Ігор Дюрич, художник, продюсер; Юрій Макаров, журналіст; Дмитро Крикун, координатор руху «Ми – європейці»; Дмитро Остроушко, експерт Інституту Горшеніна.

Модератор панелі – Марина Ткаченко, аналітик Міжнародного інституту ресурсів майбутнього.

Акредитація для ЗМІ є обов’язковою!

Заявки на акредитацію приймаються за телефоном: (044) 230 49 62 або електронною поштою: ukraine2013@gorshenin.ua

Місце проведення: бізнес-центр «Парус» (м. Київ, вул. Мечникова, 2, вхід з бул. Лесі Українки), 2-й поверх. Реєстрація учасників: 9:00–10:00.