Пшонка призначив своїх заступників
19:36, 23 жовтня 2013Політика
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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Білоуса, заступником генерального прокурора - Романа Андрєєва.
Генпрокурор Віктор Пшонка
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
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Білоус до цього призначення обіймав посаду заступника генерального прокурора, Андрєєв - посаду начальника Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури.
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