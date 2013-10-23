Пшонка призначив своїх заступників

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Білоуса, заступником генерального прокурора - Романа Андрєєва.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України. Читайте також: Янукович призначив Кузьміна заступником секретаря РНБО Білоус до цього призначення обіймав посаду заступника генерального прокурора, Андрєєв - посаду начальника Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури.

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