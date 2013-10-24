У ПР вважають, що окремого закону для Тимошенко бути не може

Про це він сказав у кулуарах ВР в четвер, 24 жовтня.

«У світі немає законів з прізвищами людей. Це авторитаризм і диктатура. Чому б тоді БЮТу не ухвалити закон, що Юлія Тимошенко – пожиттєвий Прем’єр-міністр України і передає цю посаду спадково? А Олександр Турчинов - Генеральний секретар ООН? Закони встановлюють правила і норми для всіх, а не призначаються під окремих осіб! Я вважаю, що проект Арсенія Яценюка нівелює принцип рівності всіх перед законом», - зауважив Михайло Чечетов.

За його словами, Україна виконала рішення ЄСПЛ щодо екс-прем’єра на 100% і не потребує жодних додаткових законів. «Це вам підтвердять у ЄСПЛ. А подібні пропозиції опозиції мають одну мету – зірвати вільнюський саміт і підписання Угоду про асоціацію з Європейським Союзом», - наголосив політик.

«Які б закони ми не приймали і які б права не давали Юлії Тимошенко, вона буде робити все, щоб не вийти до саміту з лікарні. Для опозиції важливіше зірвати нам саміт, ніж отримати лікування екс-прем’єра за кордоном. Це брутальна тактика опозиціонерів. Вони пропонують заздалегідь неприйнятні чи нездійсненні варіанти, щоб звинуватити владу у небажанні домовлятися», - додав він.

«Якщо ми підпишемо Угоду про асоціацію з ЄС, в опозиції не залишаться козирі на вибори-2015. І це хвилює її представників більше, ніж доля Юлії Тимошенко і доля України, яка має шанс стати ближчою до Європи. Такими діями опозиція зраджує національні інтереси, громадян і своїх виборців з метою завести ситуацію у глухий кут. Ми цього не допустимо», - резюмував парламентарій.