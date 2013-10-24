Україна має бути в Європі - президент Литви

Про це Грібаускайте, країна якої нині головує в Євросоюзі, сказала в інтерв'ю УНІАН в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі.

Говорячи про процес розширення ЄС, литовський лідер провела паралелі між її країною, яка приєдналася до ЄС у 2004 році, та Україною, яка хоче підписати Угоду про асоціацію на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада.

"Я думаю, що як свого часу у випадку з Литвою, Україна географічно перебуває в Європі. І вона повинна бути в Європі і політично", - підкреслила Грібаускайте.

На тему: Ювілейний Ялтинський форум відкриють президенти України та Литви

"І ми - Європейський Союз - як відкрита родина, як європейська родина, чекаємо на всіх інших, хто належить Європі. Ми чекаємо їх у нашому сімействі", - сказала Президент Литви, додавши, що "Україна, без сумніву, і історично, і культурно, є європейською країною."

Як повідомляв УНІАН, Литва як головуюча в ЄС має доповідати про підготовку до Вільнюського саміту завтра зранку на засіданні Європейської ради на найвищому рівні. Це засідання розпочнеться об 11-й годині за Києвом.

Напередодні у Страсбурзі Європейський парламент дав мандат Єврокомісії на підписання Угоди про асоціацію з Україною та створення зони вільної торгівлі за умови виконання Києвом усіх необхідних вимог.