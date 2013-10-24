Яценюк визнав право Кличка на заяви про президентство

19:11, 24 жовтня 2013
Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вважає, що лідер УДАРу Віталій Кличко має право на заяви про участь у президентських виборах 2015 року

Яценюк про Кличка - це його право

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи не суперечить заява Кличка про президентство попереднім домовленостям опозиції стосовно виборів.

“Я вважаю, що він вправі заявляти все, що він вважає (за потрібне)”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, з трибуни Верховної Ради Кличко заявив про намір балотуватися у Президенти України на наступних президентських виборах.

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