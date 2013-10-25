Магера: ЦВК не указ для судів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Магера сказав журналістам після засідання ЦВК.

Він зазначив, що виключати будь-яку можливість було б неправильно, але ЦВК у виборчому процесі 2015 року буде діяти відповідно до положень Конституції і закону про вибори Президента.

“Я не думаю, що будуть якісь питання до ЦВК, але які будуть судові рішення мені важко говорити і яким чином вони будуть ухвалюватись і на основі якого законодавства? ЦВК не указ для судів, і того як вони будуть застосовувати закон”, - сказав Магера.

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В той же час він зазначив, що Податковий кодекс регулює відносини в дещо іншій сфері. “Податковий кодекс регулює відносини між державою і платниками податків і наскільки він може на пряму застосовуватись у виборчому процесі у мене чесно кажучи є глибокі сумніви у цьому”, - наголосив Магера.

Він також зазначив, що є конкретні вимоги до кандидатів на посаду президента і є стаття 103 Конституції України, яка чітко їх визначає. “Це і наявність громадянства, і досягнення 35 років, і проживання в Україні протягом 10 останніх років. Тобто всі ці вимоги виписані в Конституції, тому говорити про якесь інше законодавство — податкове, екологічне, бюджетне чи будь-яке інше не зовсім доречно”, - сказав Магера.

Він зазначив, що з точки зору Конституції та закону про вибори Президента особа, яка має намір балотуватися повинна проживати в Україні протягом 10 останніх років але це не потрібно розуміти буквально. “Я думаю, що таке трактування було б помилковим, буває так, що особа виїздить, але якщо вона має зареєстроване місце проживання в Україні, числиться в реєстрі виборців за певною адресою, перебуває в трудових відносинах в Україні, ходить на роботу, то ці аспекти характеризують наявність у особи постійного місця проживання і всі їх потрібно враховувати”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня опозиція в залі Верховної Ради протестувала проти поправки до Податкового кодексу, яка передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, вважаються такими, що не проживають в Україні.

На думку представників опозиції, внесені зміни дозволять відмовити лідеру УДАРу Кличку в реєстрації його кандидатом у президенти.

Депутати від опозиції після ухвалення закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків блокували трибуну.