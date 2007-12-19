ВР достроково припинила повноваження 14 депутатів
13:15, 19 грудня 2007Політика
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Голосували усі фракції парламенту
Верховна Рада достроково припинила повноваження 14 депутатів від БЮТ і НУ-НС, які пішли працювати в уряд.
За відповідні постанови голосували усі фракції парламенту.
Верховна Рада припинила повноваження Юлії Тимошенко, Олександра Турчинова, Григорія Немирі, Йосипа Вінського, Віктора Пинзеника, Людмили Денисової, Петра Крупка, Георгія Філіпчука, Юрія Луценка, Юрія Єханурова, Юрія Павленка, Миколи Оніщука, Олексія Кучеренка і Василя Куйбіди.
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