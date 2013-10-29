Кокс і Кваснєвський повертаються в Україну

Наступні три дні Кокс і Квасневський працюватимуть у Києві і Харкові, де відбуває покарання колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу представництва Європейського союзу в Україні.

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Минулого тижня вони також були в Україні. За підсумками того візиту Юлія Тимошенко заявила, що заради європейського майбутнього країни готова прийняти всі пропозиції місії Європейського парламенту.

Раніше, 4 жовтня, Кокс і Квасневський звернулися до президента України Віктора Януковича з клопотанням про помилування Тимошенко.