Кокс і Кваснєвський повертаються в Україну
07:49, 29 жовтня 2013Політика
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Сьогодні в Україну знову прибувають члени Моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс і Александр Квасневський
Кокс і Кваснєвський знову приїдуть
Наступні три дні Кокс і Квасневський працюватимуть у Києві і Харкові, де відбуває покарання колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу представництва Європейського союзу в Україні.
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Минулого тижня вони також були в Україні. За підсумками того візиту Юлія Тимошенко заявила, що заради європейського майбутнього країни готова прийняти всі пропозиції місії Європейського парламенту.
Раніше, 4 жовтня, Кокс і Квасневський звернулися до президента України Віктора Януковича з клопотанням про помилування Тимошенко.
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