Кокс сподівається на вирішення справи Тимошенко до саміту у Вільнюсі

Про це він сказав під час виступу на панелі «Парламентська дипломатія – Європейський парламент-Україна» в рамках Конференції комітетів парламентів держав-членів ЄС у справах спільноти та європейських справах (COSAC) у Вільнюсі (Литва), повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

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«Я сподіваюся, що до саміту у Вільнюсі ми знайдемо шлях вирішення справи колишнього прем‘єр-міністра України, який буде взаємоприйнятним. Це означає звільнення Юлії Тимошенко та можливість для неї отримати лікування за кордоном», - підкреслив Кокс.

У свою чергу заступник голови партії «Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Григорій Немиря, який брав участь у засіданні COSAC, зазначив, що «більшість фракцій нашого парламенту підтримує євроінтеграційний курс нашої держави, включаючи підписання Угоди про асоціацію з ЄС».

«Критерії Ради ЄС відомі і чіткі і я сподіваюся, що вже найближчим часом буде досягнуто прогрес у вирішенні питання політично вмотивованого переслідування», сказав Немиря.

У панелі «Парламентська дипломатія – Європейський парламент-Україна» взяли участь 15 депутатів – членів національних парламентів держав-ЄС.

«Ми всі хочемо, щоб саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі був успішним і Угоду про асоціацію було підписано. Але Україна має знати, що ми не зможемо рухатися вперед до цієї мети за рахунок наших цінностей», - сказав голова Комітету з питань Європейського Союзу Палати лордів Великої Британії Лорд Тімоті Босвелл.

***Конференція комітетів парламентів держав-членів ЄС у справах спільноти та європейських справах (COSAC), яку було засновано у 1989 році, відбувається двічі на рік у столиці країни, яка на той час головує в ЄС. У ній беруть участь по шість представників від кожного національного парламенту держав ЄС та по три спостерігачі від держав-кандидатів на членство в ЄС.