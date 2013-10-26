Рибак розказав, коли Тимошенко можуть помилувати

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

За словами Рибака, Тимошенко повинна написати заяву про те, що компенсує збитки, повідомляє Gazeta.ua.

"Людина пише заяву, що компенсує збитки, після чого комісія при президенті розглядає помилування", - зазначив голова ВР.

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Нардеп також підкреслив, що у президента Віктора Януковича немає підстав розглядати прохання про помилування Тимошенко.

"Цим питанням має займатися парламент", - вважає Рибак.

Нагадаємо, на черговому засіданні комісії з помилування, яке відбулося в четвер, 24 жовтня, справа Тимошенко не розглядалася, оскільки рішення по ньому, як зазначили члени комісії, вже було прийнято у квітні поточного року.

Раніше Юлія Тимошенко погодилася на "часткове помилування".