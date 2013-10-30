Россільгоспнагляд обмежив поставки українського м'яса

Россільгоспнагляд виявив невідповідність за мікробіологічними показниками продукції українських м'ясопереробних підприємств «ПКП Прилуки-Агропереробка» (Чернігівська обл.) і «Тавр-Плюс» (Донецька обл.), у зв'язку з чим відомство обмежило поставки товарів зазначених підприємств до Російської Федерації.

Згідно з повідомленням російського відомства, в ході лабораторних досліджень у мороженій яловичині виробництва «Прилуки-Агропереробка» було виявлено мезофільні аеробні й факультативно-анаеробні мікроорганізми, а в м'ясі птиці компанії «Тавр-Плюс» - лістерію.

Читайте також: МОЗ має намір з 2016 року посилити вимоги до якості м'яса птиці

Як повідомляв УНІАН, у вересні Россільгоспнагляд виявив у мороженій яловичині виробництва компанії «Тавр-Плюс» лістерію та бактерії групи кишкової палички.

Довідка УНІАН. «ПКП Прилуки-Агропереробка» створено в квітні 2001 року на базі Прилуцького м'ясокомбінату. Компанія займається виробництвом м'яса й м'ясних напівфабрикатів.

Компанія «Тавр-Плюс» заснована в травні 2008 року на базі Артемівського м'ясокомбінату (Донецька обл.).