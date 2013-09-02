МОЗ має намір з 2016 року посилити вимоги до якості м'яса птиці

Відповідна норма закріплена в наказі Міністерства охорони здоров'я № 694 «Про затвердження гігієнічних вимог до м'яса птиці та окремими показниками його якості», прийнятому 6 серпня 2013 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції 13 серпня.

Згідно з документом, для тушок, охолоджених повітрям, частка вологи, що виділяється при розморожуванні, повинна становити не більше 1,5%, для м'яса птиці, охолодженого аерозолем, - не більше 3,3 %, а для охолодженого методом занурення у воду - не більше 5,1 %.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики та продовольства пропонувало встановити максимально допустиму кількість вологи в м'ясі птиці на рівні 4 % від маси тушки, однак ця пропозиція не була підтримана українськими виробниками. Провідні виробники м'яса птиці в Україні вказали на те, що така норма суперечить регламентам Європейського Союзу, а в Україні тільки в продукції недобросовісних виробників частка вологи перевищує 4%.

При цьому, згідно з відповідним регламентом ЄС, масова частка вологи, що виділяється при розморожуванні м'яса, для тушок з вкладеними потрохами і охолоджених в гідроаерозолей, становить 3,3 %, а для аналогічних тушок, охолоджених у ваннах з водою, - 5,1%.