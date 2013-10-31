УДАР формує передвиборчий штаб - Кличко

Як зазначили у прес-службі, Одеська область стала першим регіоном, який відвідує Кличко після оголошення свого рішення балотуватися в Президенти. Коментуючи інформацію в ЗМІ про те, чи справді в УДАРі вже працює передвиборчий штаб, Кличко відповів: ”Сьогодні ми формуємо виборчий штаб і найближчим часом оголосимо, хто і за які напрямки роботи в ньому відповідатиме”.

Читайте також: В Одесі намагалися зірвати прес-конференцію Віталія Кличка

Поки відбувалася прес-конференція Кличка, з`явилася інформація про відставку мера Одеси Олексія Костусєва. Журналісти жартома запитали Кличка, чи не пов`язане це з його приїздом до Одеси. Кличко зазначив, якщо його візити допомагатимуть так швидко змінювати владу, буде багато запрошень від різних міст України, де люди втомилися від непрофесійної влади, і він з радістю їздитиме. Щодо того, чи висуватиме УДАР свого кандидата на посаду мера Одеси, Кличко підкреслив: ”Коли будуть призначені вибори мера Одеси, наша політична сила претендуватиме на цю посаду. Разом з тим, ми консультуватимемося з колегами по опозиції, бо впевнені, що має бути єдиний кандидат від демократичних сил, який переможе висуванця влади”.

В Одесі Кличко також зустрівся зі студентами Державної академії будівництва та архітектури. Завтра лідер УДАРу проведе зустрічі з громадами кількох райцентрів Одеської області.