В Одесі намагалися зірвати прес-конференцію Віталія Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком прес-конференції біля будівлі прес-центру «Паритет», де намічалося її проведення, зібралися люди з плакатами провокаційного змісту.

Серед них: «Твереза Одеса без Кличка», «Одесі не потрібен такий чемпіон», «Спорт + алкоголь = УДАР», «УДАР – УДАР по печінці одеситів» тощо. Спочатку зібралися 2 групи (близько 40 осіб) молодих людей, потім до них приєдналася приблизно стільки ж людей, але вже старших. У руках у деяких були гарбузи.

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Крім того, як повідомив УНІАН один з організаторів прес-конференції, приблизно за півгодини до її початку в приміщенні прес-центру зникла електрика, подачу якої пізніше було відновлено.

«Відбувалися дивні речі. Мені зателефонували колеги й сказали, що отримали повідомлення із закликом придти до будівлі нашого прес-центру, щоб «виганяти бісів у вигляді Кличка». При цьому в заклику значилися контактні телефони: один із них організації «Молодіжна єдність», а інший… - наш», - розповів представник.

Крім того, декілька людей, після того, як Кличко ввійшов до залу, не пускали в це приміщення журналістів. У одного з кореспондентів, який захотів сфотографувати те, що відбувається на мобільний телефон, останній вибили з рук.

Представникам ЗМІ вдалося пройти лише після втручання самого лідера «УДАРу».