Марков був "сірим кардиналом" Одеси - нардеп

Про це заявив народний депутат Павло Кириленко (ВО Свобода).

Як повідомляє Комерсант-Україна, нардеп вважає мера Одеси Костусєва своєрідним прикриттям для бізнесу Ігоря Маркова.

"Костусєв прикривав дерибан комунальної власності, відмивання бюджетних коштів, а земельні ділянки в Одесі просто передавалася підставним фірмам, якими фактично володів Ігор Марков", - заявив Кириленко.

Соратники Маркова теж наголошують на безсумнівному зв'язку між учорашнім проханням про відставку Олексія Костусєва і судовим процесом над Ігорем Марковим.

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"Олексій Костусєв завжди підтримував позицію Ігоря Маркова, вони дружили", - сказав адвокат Маркова Олександр Казарновський .

У той же час, народний депутат Едуард Гурвіц ( УДАР) вважає, що Костусєв "не вмів нічого робити", що і стало причиною його відставки. "Навіть у влади терпіння не безмежне", - заявив Гурвіц.

Представники Партії регіонів неохоче коментували вчорашнє рішення мера Одеси.

"Я не буду давати ніяких коментарів по телефону", - відповів народний депутат Сергій Гриневецький (Партія регіонів).

"Запитайте у самого Олексія , я б не хотів коментувати цю ситуацію. Там є певні суперечності між моїми однопартійцями, конфлікти були вже давно" , - заявив заступник голови фракції Партії регіонів Олег Царьов.

А перший заступник голови фракції Михайло Чечетов повідомив, що Олексій Костусєв подав у відставку з причини поганого стану здоров'я: "Костусєв показав себе дуже ефективним менеджером, проте його підвело здоров'я - робота пов'язана зі стресами, він просто фізично не витримав навантаження".

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, одеський міський голова Олексій Костусєв написав заяву про складання повноважень, про що повідомив офіційний сайт міста Одеса.