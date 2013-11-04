Лазаренка можуть депортувати із США - адвокат

Захисник екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренко Віктор Чевгуз не виключає рішення влади США про депортацію його підзахисного із США до країни, з якої він прибув, пише газета “Вести”.

Український захисник екс-прем'єра повідомив видання, що у Лазаренка зараз є проблеми серйозніші, ніж конфіскація будинку в Новато, купленого в 1998-му за 6,75 млн. дол.

«До кінця року міграційна влада має розглянути його клопотання про надання посвідки на проживання в США. Там може бути кілька варіантів вирішення питання. Найнегативніші: відмова і вимога покинути територію США протягом 72 годин з правом летіти куди завгодно. Або ж депортація до країни, з якої він прибув, — Греції, оскільки договору про видачу злочинців з Україною немає», — зазначив Чевгуз, який захищає Лазаренка від обвинувачень в українських справах.

Адвокат сумнівається, що Лазаренко повернеться до України, тому що зараз проти нього можуть порушити всі старі справи.

«Американськими судами займається адвокат Лазаренка Деніел Горовиць,- сказав Чевгуз. - У США суворо ставляться до незаконного збагачення. Наскільки я розумію, будинок конфіскували в рамках цивільного позову, який подала податкова служба США».

Як наголошується, придбання конфіскованого палацу входило до остаточного переліку пунктів обвинувачення у відмиванні грошей, за якими Лазаренка у 2008 р. засудили на 97 місяців. 1 листопада 2012 р. Лазаренко вийшов із в'язниці «Термінал» після закінчення терміну покарання. Зараз міграційний суд розглядає клопотання Лазаренка про надання йому легальних прав для перебування в США, а він сам — знову під арештом. Сім'я Лазаренка живе в набагато меншому будинку площею до 300 квадратних метрів в комуні Грінбрей, записаному на його дружину Оксану.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада стало відомо, що американська влада конфіскувала палац екс-прем'єр-міністра України Лазаренка в місті Новато, штат Каліфорнія.

Відповідне рішення було прийняте суддею Північного округу Каліфорнії Чарльзом Брейєром 8 жовтня.