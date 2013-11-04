В Одесі "поховали" Костусєва (фото)

Театралізований мітинг під стінами Одеської міської ради розгорнули активісти громадської організації "Іскра", пише "Сегодня".

Молоді люди в смугастих футболках і масках, що приховують обличчя, принесли до мерії похоронний вінок і розгорнули плакати з написами "Політичний труп" і "Три мертвих роки".

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, на блискавичній сесії міськради функції в.о. мера офіційно перейшли до секретаря Олегу Бриндак. Костусєв на засіданні не був присутній.