Одеська міськрада прийняла відставку Костусєва без його присутності
11:51, 04 листопада 2013Політика
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Порядок денний міськради складався лише з одного питання.
Одеська місьрада прийняла відставку Костусєва / Фото: odessa.ua
Одеська міська рада прийняла відставку мера Одеси Олексія Костусєва без його присутності.
Як передає кореспондент УНІАН, після вступного слова секретаря міськради Олега Бриндака і включення гімну України було затверджено порядок денний.
Вона складалася тільки з одного питання: розгляд особистої заяви Костусєва про дострокове складання повноважень міського голови.
Голова комісії міськради із законності і правопорядку Денис Балух зачитав проект рішення сесії з цього питання, яке депутати відразу затвердили.
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня мер Одеси Олексій Костусєв склав із себе повноваження міського голови.
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