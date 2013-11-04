Одеська міськрада прийняла відставку Костусєва без його присутності

Одеська міська рада прийняла відставку мера Одеси Олексія Костусєва без його присутності.

Як передає кореспондент УНІАН, після вступного слова секретаря міськради Олега Бриндака і включення гімну України було затверджено порядок денний.

Вона складалася тільки з одного питання: розгляд особистої заяви Костусєва про дострокове складання повноважень міського голови.

Голова комісії міськради із законності і правопорядку Денис Балух зачитав проект рішення сесії з цього питання, яке депутати відразу затвердили.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня мер Одеси Олексій Костусєв склав із себе повноваження міського голови.