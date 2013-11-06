Лабунська закликала ухвалити її законопроект відразу в цілому

"Критикувати можна все, й одним законопроектом у нашій державі все не вирішити. Але часу в нас зовсім не лишилося. Я вважаю, що проект треба приймати і в першому читанні, і в другому, і в цілому", - наголосила Лабунська в ефірі телеканалу ТВі.

За її словами, якщо виникне необхідність, то вносити зміни у закон можна і після його підписання президентом, пише Gazeta.ua.

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Водночас нардеп визнала, що її проект має певні недоліки.

"Я погоджуюся, що треба звузити коло засуджених осіб, які мають право скористатися нормою закону. Мабуть, треба обмежити доступ людей, засуджених за тяжкі злочини, за вбивство, за зґвалтування, довічно", - уточнила Лабунська.

"Це дійсно варте доопрацювання. Але давайте визначимося, чи хочемо ми в Європу, чи ні. У нас немає часу на друге читання", - додала парламентар.

Нагадаємо, законопроекти про лікування ув'язнених за кордоном, покликані насамперед вирішити питання Юлії Тимошенко, розглядатимуться у Верховній Раді у четвер, 7 листопада.

Законопроект № 3461 авторства Лабунської рекомендували відхилити в Головному науково-експертному управлінні ВРУ, висловивши багато зауваг. При цьому опозиція готова підтримати саме законопроект Лабунської, який просила ухвалити і сама Тимошенко, і місія Європарламенту в Україні — Олександр Кваснєвський і Пет Кокс.