Тимошенко вимагає від опозиції невідкладно проголосувати за законопроект Лабунської

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Тимошенко зачитав захисник Андрій Кожем’якін після того, як відвідав її у ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові.

“Для мене з багатьох причин цей варіант значно гірший навіть часткового помилування. Але заявляю, що цілком і повністю погоджуюся навіть на такий варіант. Варіант, який запропонований проектом народного депутата пані Лабунської”, - сказала Тимошенко.

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Вона підкреслила, що до Вільнюського саміту залишається вкрай мало часу. І дискусія навколо законопроекту Лабунської “зажене ситуацію в глухий кут”.

Колишній прем'єр визнала, що законопроект опозиції є кращим, ніж проект Лабунської, однак закликала депутатів підтримати законопроект, запропонований позафракційною депутаткою.

“Я прошу депутатів парламентської опозиції без будь-яких покращень та поправок, без будь-яких дискусій, сперечань невідкладно втілити пропозицію місії Кокса-Квасьнєвського та негайно в цілому проголосувати у Верховній Раді за законопроект пані Лабунської, одночасно відклавши той законопроект опозиції, який передбачає мою повну реабілітацію, звільнення та повернення мені незаконно відібраних громадських прав”, - підкреслила Тимошенко.

“Але зараз нам всім потрібно діяти заради європейського майбутнього самим швидким і реалістичним шляхом, незважаючи на будь-які інтереси та амбіції”, - додала Тимошенко.

Вона оптимістично оцінила можливість підписання угоди на Вільнюському саміті.

“Угода про асоціацію буде дорожньою картою, потужним двигуном, який виведе Україну з минулого в майбутнє”, - висловила переконання Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Представництво Європейського Союзу в Україні поінформувало, що Місія Європарламенту Кокса-Квасневського вважає, що необхідний консенсус щодо лікування засуджених осіб за кордоном необхідно шукати на базі законопроекту народного депутата Лабунської.

Довідка УНІАН. 22 жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону «Про внесення змін у статтю 84 Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі» (реєстраційний номер 3461), внесений народним депутатом Лабунською (позафракційна). Законопроектом передбачено доповнити ст. 84 Кримінального кодексу України новими положеннями.

Пропонується, що «в разі неможливості отримання належного лікування і медичної допомоги в пенітенціарних закладах і установах охорони здоров'я України, особи, засуджені до позбавлення волі, мають право на лікування за кордоном».

Відповідно до законопроекту, рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, приймає суд, за умови, що така особа впродовж не менш як 365 днів безперервно проходила стаціонарне лікування в установі (установах) охорони здоров'я України за межами пенітенціарних закладів і таке лікування не призвело до повного одужання такої особи.

Законопроектом передбачено, що підставами для рішення суду про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі є довідка установи охорони здоров’я України за межами пенітенціарної служби, в якій особа, засуджена до позбавлення волі, проходила стаціонарне лікування безперервно впродовж не менше 365 днів, про період перебування такої особи на стаціонарному лікуванні та письмова заява установи охорони здоров'я (клініки, госпіталю тощо) іноземної держави про згоду прийняти таку особу на лікування.

Пропонується, що, приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, суд зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою.

Сьогодні, 1 листопада, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що три опозиційні фракції підтримають законопроект Лабунської щодо лікування екс-прем’єр-міністра Тимошенко за кордоном.