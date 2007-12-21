Яценюк: в Україні не буде реприватизації

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що в Україні не буде реприватизації.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “1+1”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив: “Я переконаний, не буде списків реприватизації, бо право власності є святе і непорушне в економіці, яка хоче розвиватися”.

Він висловив сподівання, що нинішній уряд не припускатиметься тих самих помилок, які у нього були в минулому. На уточнення, чи це стосується і “Луганськтепловозу”, А.ЯЦЕНЮК відповів, що “нехай розбираються правоохоронні органи”.

Водночас він зазначив, що не можна говорити про те, “що це буде система, що знов має бути запущений механізм, який принесе погіршення авторитету України на міжнародній арені”.

“Якщо є зловживання – будь-ласка, але мова про задекларовану реприватизацію не стоїть на порядку денному”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомлялося, БЮТ, очолюваний нинішнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, різко критикував приватизацію “Луганськтепловозу”. Президент України Віктор ЮЩЕНКО також визнав, що приватизація підприємства була проведена з порушенням законодавства.