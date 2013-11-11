В ГПУ допитують Власенка
21:18, 11 листопада 2013Політика
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Слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводить в присутності понятих допит Сергія Власенка, який обвинувачується у побитті своєї колишньої дружини Наталії Окунської
Власенка допитують - ГПУ
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
«Допит проходить у присутності понятих», - зазначили у прес-службі Генпрокуратури.
Нагадаємо, за словами Арсенія Яценюка, раніше сьогодні Сергій Власенко повідомив нардепу Олександру Турчинову про свій арешт. Як заявили в ГПУ, Власенку вручено повідомлення про підозру у неодноразовому побитті своєї колишньої дружини Наталії Окунської. Остання вважає, що виклик її екс-чоловіка до Генпрокуратури не має стосунку до його політичної діяльності.
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