В ГПУ допитують Власенка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Допит проходить у присутності понятих», - зазначили у прес-службі Генпрокуратури.

Нагадаємо, за словами Арсенія Яценюка, раніше сьогодні Сергій Власенко повідомив нардепу Олександру Турчинову про свій арешт. Як заявили в ГПУ, Власенку вручено повідомлення про підозру у неодноразовому побитті своєї колишньої дружини Наталії Окунської. Остання вважає, що виклик її екс-чоловіка до Генпрокуратури не має стосунку до його політичної діяльності.