ЗМІ: Окунська не пов'язує допит Власенка за своїм позовом з політикою

Наталія Окунська розповіла, що справу проти її екс-чоловіка про побиття вона порушила ще в 2010 році. «Це все відбувалося на очах у дітей. Я пролежала з синім обличчям і в гіпсі 23 дні в лікарні. Мене відвідували друзі, а коли я вийшла з лікарні, я відразу віднесла заяву», - цитують Окунську Вести.

За її словами, тоді її чоловік сказав, що справі не дадуть хід: «Він мені цинічно відповів, що поки Юля при владі, йому нічого не загрожує. Але я зняла побої, були зроблені всі експертизи. Але в 2010 році, в січні справа була закрита. А через рік я знову звернулася до правоохоронців і знову зробила експертизу. Навіть з плином часу сліди рубців на слизовій залишаються. Обидві експертизи збіглися».

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Окунська не пов'язує допит Власенка за своїм позовом з політикою. «Я дуже здивована, чому зараз преса намагається зв'язати побутові побої з його політичною діяльністю. Я це пояснюю, як те, що справедливість є, і винні мають бути покарані. Підняв руку на жінку, відповідай! Його взагалі потрібно вигнати з політики», - розповіла Окунська.

На уточнювальне запитання, чи не здається їй дивним факт, що її екс-чоловіка викликали на допит в ГПУ саме в той день і в той час, коли робоча група Верховної Ради повинна була засідати у питанні, пов'язаному з прийняттям законопроекту, який би допоміг екс-прем'єру виїхати на лікування за кордон, вона відповіла категорично «ні».

«Та я навіть не була поінформована про те, що його викликають. Мені про це ніхто нічого не говорив! І в мене немає пояснень, чому його викликали саме сьогодні. Просто, коли б це не сталося, і як би його не покарали - штраф, адмінпокарання або щось ще - я вважаю, що він повинен бути покараний. Щоб кожна жінка, яку в цій країні ображають, зрозуміла, що на її кривдника може бути управа, незалежно від того, який у нього політичний статус або становище в суспільстві», - вважає Окунська.

Нагадаємо, за словами Арсенія Яценюка, раніше сьогодні Сергій Власенко повідомив нардепу Олександру Турчинову про свій арешт. Як заявили в ГПУ, Власенку вручено повідомлення про підозру у неодноразовому побитті своєї колишньої дружини Наталії Окунської.