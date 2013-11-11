ЗМІ: Власенка відпустили під заставу і підписку про невиїзд

Про це повідомляє Лівий берег.

За словами Власенка, йому надана повістка на виклик до прокуратури на 12, 13 і 14 листопада.

Він вважає, що таким чином влада хоче усунути його від захисту екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Також Власенко вважає, що прокуратура має намір відсторонити його допитами від спілкування з місією Європарламенту Кокса - Кваснєвського.

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Власенко також повідомив, що його відпустили під заставу в 22 тисячі гривень і підписку про невиїзд.

Спочатку слідчі прокуратури хотіли призначити суму застави в 1 млн гривень, повідомив Власенко. Однак, в КК України у його справі не передбачена така сума покарання, тому слідчі довго радилися і затягнули час допиту.

На думку Власенка, Генпрокуратура відпустила його через заяви опозиційних депутатів на його підтримку. Він також повідомив, що рішення суду у його справі немає.

Нагадаємо, сьогодні Сергія Власенка було викликано на допит до Генеральної прокуратури України, де йому вручили повідомлення про підозру у неодноразовому побитті своєї колишньої дружини Наталі Окунської.