ЗМІ: Власенка відпустили під заставу і підписку про невиїзд
Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко вийшов з Головного слідчого управління Генпрокуратури
Про це повідомляє Лівий берег.
За словами Власенка, йому надана повістка на виклик до прокуратури на 12, 13 і 14 листопада.
Він вважає, що таким чином влада хоче усунути його від захисту екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Також Власенко вважає, що прокуратура має намір відсторонити його допитами від спілкування з місією Європарламенту Кокса - Кваснєвського.
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Власенко також повідомив, що його відпустили під заставу в 22 тисячі гривень і підписку про невиїзд.
Спочатку слідчі прокуратури хотіли призначити суму застави в 1 млн гривень, повідомив Власенко. Однак, в КК України у його справі не передбачена така сума покарання, тому слідчі довго радилися і затягнули час допиту.
На думку Власенка, Генпрокуратура відпустила його через заяви опозиційних депутатів на його підтримку. Він також повідомив, що рішення суду у його справі немає.
Нагадаємо, сьогодні Сергія Власенка було викликано на допит до Генеральної прокуратури України, де йому вручили повідомлення про підозру у неодноразовому побитті своєї колишньої дружини Наталі Окунської.