Президент Азербайджану найближчим часом відвідає Україну - Грищенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко повідомив сьогодні за підсумками засідання українсько-азербайджанської комісії з питань торгово-економічного співробітництва.

При цьому він не уточнив дату візиту.

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«Дати анонсуються відповідними службами керівників держав. Але абсолютно очевидно, що ми готуємо цей візит і ніякої таємниці не немає», - сказав Грищенко.

За неофіційною інформацією, візит Алієва в Україну планується на 18 листопада.