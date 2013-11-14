Президент Азербайджану найближчим часом відвідає Україну - Грищенко

14:21, 14 листопада 2013
Політика
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв найближчим часом має намір відвідати Україну.

/ Фото: wikipedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко повідомив сьогодні за підсумками засідання українсько-азербайджанської комісії з питань торгово-економічного співробітництва.

При цьому він не уточнив дату візиту.

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«Дати анонсуються відповідними службами керівників держав. Але абсолютно очевидно, що ми готуємо цей візит і ніякої таємниці не немає», - сказав Грищенко.

За неофіційною інформацією, візит Алієва в Україну планується на 18 листопада.

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