Пилипишин візьме участь у повторних виборах

Центральна виборча комісія зареєструвала Віктора Пилипишина кандидатом у народні депутати на повторних виборах 15 грудня у 223-му окрузі у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК минулого року визнала неможливим встановлення достовірних результатів голосування на парламентських виборах у 223-му окрузі.

У цьому окрузі восени 2012 року за перемогу боролися представник ВО «Свобода» Юрій Левченко та екс-голова Шевченківського району Києва Пилипишин.

Левченко заявляв, що, згідно з первинними протоколами ДВК, він випереджав свого суперника Пилипишина більш як на 900 голосів.

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Однак під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином Пилипишин випередив суперника. На сайті ЦВК саме Пилипишин був оголошений переможцем.

Повторні вибори до ВР в окрузі №223 призначено на 15 грудня 2013 року.

Сьогодні, 18 листопада, Голосіївський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок Пилипишину, обвинуваченому у перевищенні службових повноважень.

Пилипишин обвинувачувався у перевищенні службових повноважень на посаді голови Шевченківської райдержадміністрації, а саме в тому, що під час передачі комунального майна громаді Києва було завдано збиток у розмірі 15 млн грн.