Пилипишин візьме участь у повторних виборах
Центральна виборча комісія зареєструвала Віктора Пилипишина кандидатом у народні депутати на повторних виборах 15 грудня у 223-му окрузі у Києві
Центральна виборча комісія зареєструвала Віктора Пилипишина кандидатом у народні депутати на повторних виборах 15 грудня у 223-му окрузі у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.
Як повідомляв УНІАН, ЦВК минулого року визнала неможливим встановлення достовірних результатів голосування на парламентських виборах у 223-му окрузі.
У цьому окрузі восени 2012 року за перемогу боролися представник ВО «Свобода» Юрій Левченко та екс-голова Шевченківського району Києва Пилипишин.
Левченко заявляв, що, згідно з первинними протоколами ДВК, він випереджав свого суперника Пилипишина більш як на 900 голосів.
На тему: Суд виправдав Віктора Пилипишина
Однак під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином Пилипишин випередив суперника. На сайті ЦВК саме Пилипишин був оголошений переможцем.
Повторні вибори до ВР в окрузі №223 призначено на 15 грудня 2013 року.
Сьогодні, 18 листопада, Голосіївський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок Пилипишину, обвинуваченому у перевищенні службових повноважень.
Пилипишин обвинувачувався у перевищенні службових повноважень на посаді голови Шевченківської райдержадміністрації, а саме в тому, що під час передачі комунального майна громаді Києва було завдано збиток у розмірі 15 млн грн.