Суд виправдав Віктора Пилипишина

Голосіївський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок екс-голові Шевченківської районної держадміністрації столиці Віктору Пилипишину, обвинуваченому у перевищенні службових повноважень, повідомляє 5-й канал.

За інформацією телеканалу, засідання закінчилось близько години тому. Тривало воно близько 1,5 години.

Як зазначається, на судовому засіданні минулого тижня прокуратура вимагала для обвинуваченого покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, проте суд вирішив, що в діях обвинуваченого складу злочину не було.

Пилипишина обвинувачували у перевищенні службових повноважень на посаді голови Шевченківської райдержадміністрації, а саме в тому, що під час передачі комунального майна було завдано збиток громаді Києва у розмірі 15 млн грн.

"За результатами судового розгляду судом винесено виправдувальний вирок у зв'язку з відсутністю в діях Віктора Пилипишина складу злочину. Питання подальшого оскарження зазначеного вироку буде вирішено після ознайомлення з протоколом судового засідання і текстом вироку", - повідомив прокурор у справі Сергій Здрак.

Сам Пилипишин заявив, що вважає рішення суду законним.

"Я вважаю, що прийнято законне рішення. У Facebook було написано, що мого прізвища не буде 15 грудня (15 грудня у 223-му столичному окрузі відбудуться повторні вибори до парламенту - УНІАН) за умови, якщо не буде прийнято законне рішення. Воно сьогодні прийнято", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Пилипишин як самовисуванець подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у народні депутати в 223-му окрузі.

На парламентських виборах у 2012 році головними суперниками на окрузі № 223 (Шевченківський район Києва) були кандидат від ВО "Свобода" Юрій Левченко та самовисуванець Пилипишин. 5 листопада ЦВК винесла постанову про визнання неможливості встановлення достовірних результатів виборів у п'яти одномандатних округах, у тому числі в 223- му.

Повторні вибори до Верховної Ради України у п'яти округах відбудуться 15 грудня ц.р.