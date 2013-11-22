Азаров каже, що рішення відкласти асоціацію з ЄС є тактичним

Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Микола Азаров, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Рішення призупинити підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом - важке, але єдино можливе у тій економічній ситуації, яка склалася в Україні. Це рішення продиктовано виключно економічними причинами і носить тактичний характер, проте не змінює стратегічного напрямку розвитку України, закріпленого в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики", - сказав Азаров.

На тему: Україна призупиняє підготовку до укладення Угоди про асоціацію з ЄС — Кабмін

Водночас він запевнив, що і Президент, і уряд продовжать курс реформ, направлених на євроінтеграцію.