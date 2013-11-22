Азаров каже, що рішення відкласти асоціацію з ЄС є тактичним
Рішення Уряду про призупинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС носить тактичний характер з огляду на економічну ситуацію, попри це, стратегічний курс України на євроінтеграцію залишається незмінним.
Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Микола Азаров, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
"Рішення призупинити підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом - важке, але єдино можливе у тій економічній ситуації, яка склалася в Україні. Це рішення продиктовано виключно економічними причинами і носить тактичний характер, проте не змінює стратегічного напрямку розвитку України, закріпленого в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики", - сказав Азаров.
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Водночас він запевнив, що і Президент, і уряд продовжать курс реформ, направлених на євроінтеграцію.