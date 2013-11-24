Біля Кабміну мітингувальники повісили червоно-чорний і прапор ЄС

16:10, 24 листопада 2013
Політика
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Біля Кабінету міністрів учасникам акції «За європейську Україну!» вдалося повісити червоно-чорний прапор, а також поруч з ним - прапор Європейського Союзу.

У ці хвилини біля уряду не припиняють лунати поодинокі вибухи

Як передає кореспондент УНІАН, міліція не завадила їм прикріпити до флагштоків обидва стяги.

У ці хвилини біля уряду не припиняють лунати поодинокі вибухи.

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