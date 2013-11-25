В Одесі розігнали Євромайдан

В Одесі розігнали мітингувальників проти призупинення Кабміном підготовки до підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це "Сегодня" повідомила глава секретаріату політичної партії "Демократичний альянс" Юлія Чухало, яка чергувала у наметовому містечку біля Дюка.

За словами активістки, сьогодні о 5 ранку на наметове містечко напали приблизно 30-40 осіб і рознесли його.

"Це були чи то бомжі, чи то колишні ув'язнені, які по команді міліції розламали намети і вигнали нас з території Приморського бульвару. Я отримала по голові, і в мене намагалися відібрати планшет. Двох наших активістів під руки повели в невідомому напрямку, а одному хлопцю довелося викликати "швидку". Нам ніхто нічого не пояснює», - розповіла Юлія Чухало.