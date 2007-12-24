Янукович звинувачує помаранчевих в антиросійській риториці

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує коаліцію у відвертій антиросійській риториці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «відверта антиросійська риторика «помаранчевих» не може не призвести до погіршення відносин з Росією». Він переконаний, що така позиція не піде на користь Україні.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів виступає за прагматичні відносини нашої держави з Росією. «Ми - за прагматизм в нашому діалозі з Москвою», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в основі відносин України та Росії має бути діалог.