"Рошен" зможе поетапно відновити поставки на ринок РФ - Росспоживнагляд

Про це повідомили УНІАН у російській Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) за підсумками зустрічі з головою Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів в рамках підписаного 14 вересня 2012 року меморандуму про взаєморозуміння між Росспоживнаглядом і Держспоживінспекцією України про співпрацю у сфері захисту прав споживачів. У рамках цього меморандуму розглянуто питання про якість і безпеку продукції корпорації Roshen.

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«В рамках досягнутих домовленостей Держспоживінспекцією України буде вжито заходів з приведення нормативної документації у відповідність із сучасними вимогами, забезпечення лабораторного контролю кожної партії в акредитованих лабораторіях, що дасть змогу почати процедуру поетапного відновлення поставок продукції фабрик кондитерської корпорації Roshen на російський ринок», - йдеться в релізі відомства.

Повідомляється, що досягнуто домовленості про проведення спільних консультацій з питань забезпечення якості і безпеки продукції українських виробників з виїздом російських експертів до України.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2013 року Росспоживнагляд запровадив заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

Росспоживнагляд інспектував українські фабрики корпорації 21-24 жовтня, внаслідок чого заявив, що продукція Roshen не відповідає санітарним вимогам Росії, а робота експертів відомства на території України проходила в неділовій і недружній обстановці, що створюється керівництвом Мінагропроду України.

Українське міністерство, у свою чергу, заявило, що висновки Росспоживнагляду за результатами проведення перевірки безпідставні і містять неправдиву інформацію. У міністерстві наголосили, що інспекційна група російського відомства порушила законодавство і України, і Росії, а також вимоги Світової організації торгівлі, порушивши процедуру перевірки і відмовившись від конструктивного вирішення цієї проблеми.

На початку листопада Україна в рамках членства у СОТ ініціювала розгляд з питання захисту інтересів українських кондитерських виробників після звернення корпорації Roshen, що заявила про утиски її корпоративних інтересів з боку Росії. Крім того, Україна через Світову організацію торгівлі закликала Росію надати детальний звіт про проведену наприкінці жовтня перевірку кондитерських фабрик Roshen і обґрунтувати запроваджені в липні обмеження на експорт українських кондитерських виробів до країни.