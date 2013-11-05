Україна готова повторно запросити Росспоживнагляд на інспекцію Roshen - міністр
Україна готова повторно запросити фахівців Росспоживнагляду для інспекції кондитерських фабрик корпорації Roshen.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах Міжнародного економічного форуму в Києві заявив міністр аграрної політики і продовольства країни Микола Присяжнюк.
«Ми ще раз запрошуватимемо представників Росспоживнагляду і стежитимемо, щоб вони приїхали і надали акти перевірок», - сказав Присяжнюк.
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Міністр підкреслив, що заздалегідь вже проведені переговори з власниками Roshen і асоціацією кондитерів України. Рішення Росспоживнагляду очікується.
Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках членства у СОТ ініціювала розгляд з питання захисту інтересів українських кондитерських виробників після звернення корпорації Roshen, яка заявила про утиск її корпоративних інтересів з боку Росії.