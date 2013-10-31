Росспоживнагляд висловив готовність до діалогу щодо Roshen

Про це повідомили УНІАН у прес-службі установи.

«Реакція Мінагропроду України переконує службу в раніше висловлених побоюваннях щодо небажання конструктивного діалогу. Незважаючи на це, Росспоживнагляд укотре підтверджує свою позицію про готовність вести конструктивний діалог у рамках чинних у Російській Федерації вимог до якості і безпеки кондитерської продукції», - йдеться у повідомленні.

Як заявили в Росспоживнагляді, за підсумками інспекції виявлено, що кондитерська продукція фабрик Roshen виготовляється на підставі скасованих у Російській Федерації нормативних документів, що не відповідають сучасним вимогам за показниками мікробіологічної безпеки і якості продукції.

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Крім того, забезпечення кондитерських фабрик молочною сировиною здійснюється з молокопереробних підприємств Вінницької області, які не допущені до поставок до Російської Федерації, а виробничий контроль сировини і готової продукції на фабриках Roshen не забезпечує гарантії їхньої якості і безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня прес-служба Мінагропроду заявила, що висновки Росспоживнагляду за підсумками перевірки українських кондитерських фабрик корпорації Roshen, в яких відомство заявляє про невідповідність продукції компанії санітарним нормам Російської Федерації, безпідставні і містять неправдиву інформацію.

«Заява Росспоживнагляду за підсумками перевірки українських фабрик корпорації «Рошен» містить відверто неправдиву інформацію, а її тональність не відповідає духу українсько-російської співпраці», - зазначається у повідомленні.

Росспоживнагляд інспектував українські фабрики корпорації Roshen 21-24 жовтня, внаслідок чого заявив, що продукція Roshen не відповідає санітарним вимогам Росії, а робота експертів відомства на території України проходила в неділовій і недружній обстановці, що створювалася керівництвом Мінагропроду.

Раніше, 29 липня, Росспоживнагляд увів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen призупинив поставки всіх видів кондитерських виробів до Росії. У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції відбудуться на всіх українських заводах компанії та Росспоживнагляд здійснюватиме контроль кожної партії цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.