ЄС пропонує Україні до мільярда євро на рік - євродепутат

Про це УНІАН сказав депутат Європейського парламенту та колишній спеціальний уповноважений польського уряду до справ європейської інтеграції Яцек Саріуш-Вольський.

"Мова йде про 800 млн - 1 млрд євро на рік в той час, коли Польща отримувала спочатку кілька десятків мільйонів євро, а пізніше максимум 200 млн євро на рік", - сказав він.

Депутат, котрий брав безпосередню участь в переговорах про асоціацію Польщі з ЄС, назвав запропоновану Україні угоду також кращою в інших аспектах.

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"Ця угода передбачає більше відкриття економік і не лише в сфері торгівлі через знесення митних бар'єрів, але також через гармонізацію стандартів. Україна у разі втілення в життя положень цього документу мала би на 60-70% європейське економічне законодавство", - сказав він.

Співрозмовник агентства зауважив, що Євросоюз в Угоді про асоціацію, як і Україні, не гарантував Польщі членства в європейському об'єднані, але завдяки зусиллям польської влади його вдалося добитися.

"Якщо дуже коротко говорити, що ця угода може дати Україні, то, зважаючи на те, що Польща 25 років тому була в політичному та економічному положені такому ж, як і Україна зараз, то вона зробить з країною те, що сталося з Польщею", - сказав він.

Саріуш-Вольський нагадав, що Польська держава стала єдиною країною серед 28-ми держав Євросоюзу, котрій вдалося уникнути останньої економічної рецесії, котра розпочалася в 2008 році.

Депутат, котрий працював уповноваженим до європейської інтеграції з 1991 по 1996 року, також сказав, що реформи вимагають значних зусиль, але підкреслив, що їх результатом стає більш сучасна економіка та країна.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні голова українського уряду Микола Азаров заявив, що Євросоюз запропонував Україні лише 1 млрд євро допомоги з необхідних понад 150 млрд євро на те, аби привести українську економіку до європейських стандартів.

Довідка УНІАН. Польща підписала Угоду про асоціацію з Європейським союзом в грудні 1991 року. Зона вільної торгівлі, створення якої передбачав підписаний документ, почала діяти в лютому 1992 року, а весь документ набув чинності в лютому 1994 року. Польща приєдналася до Євросоюзу у травні 2004 року.

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