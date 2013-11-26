Путін попросив Брюссель "утриматися від різких висловів"

«Я би попросив наших друзів у Брюсселі утриматися від різких висловів. Що, для того, щоб їм сподобатися, потрібно видалити цілу галузь нашої економіки", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками російсько-італійських міжгосконсультацій.

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Він зазначив, що в деяких європейських країнах безробіття зараз становить до 40%, а в Російській Федерації - 5,2-5,3%, що є одним з найнижчих рівнів за новітню історію Росії, повідомляє РИА Новости.

Раніше Євросоюз засудив російську позицію щодо угоди України з ЄС і заявив, що готовий роз'яснити Москві, в чому полягає взаємна вигода відносин Брюсселя з Києвом. Про це йшлося у спільній заяві глави Євроради Хермана ван Ромпея та голови Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу.