Янукович заявив, що домовився з Путіним щодо багатьох проблемних питань

Президент України Віктор Янукович заявляє, що досяг з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленостей по багатьом проблемним питанням двосторонніх відносин.

Про це Президент України заявив в інтерв`ю українським телеканалам.

Президент нагадав, що за останній час він зустрічався зі своїм російським колегою тричі, зокрема, у рамках саміту СНД у Мінську.

Янукович нагадав, що під час саміту він говорив про те, що стан торгово-економічних відносин в СНД є «болючим питанням», що Угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД не виконується у повному обсязі. Саме після цього російським президентом було запропоновано додаткову зустріч і через невеликий час Янукович поїхав до Сочі. Янукович наголосив, що за три години рішень не було, але проблемні питання в газових питаннях, по взаємній торгівлі, тощо. Наступна зустріч була через два тижні. «Ми наблизились до того, що хотіли», - підкреслив Янукович, додавши, що рішень знову не було прийнято, а лише схвалено робочій варіант «пакету про домовленості». При цьому він послався на те, що необхідно було узгодити ці домовленості із Угодою про ЗВТ з ЄС, бо є багато протиріч.

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Янукович наголосив, що для того аби вирішити ці неузгодженості потрібно сісти у трьохсторонньому форматі й узгодити розбіжності. Янукович наголосив, що після підписання угоди з ЄС це було б робити вже пізно.

Як повідомляв УНІАН, Президент України дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Президент РФ Володимир Путін закликав Євросоюз деполітизувати тему євроінтеграції Києва, погодитися з пропозицією про тристоронні переговори РФ-УКраїна-ЄС.

Водночас, у ЄС відкидають пропозицію про тристоронні переговори.

26 листопада Майя Косьянчич – прес-секретар Верховного представника ЄС з зовнішньої та без пекової політики безпеки Кетрін Ештон – заявила, що Україна не є призом у змаганні між Європейським Союзом і Росією, яка залишається стратегічним партнером Європи.

З приводу співпраці з Росією вона сказала: "Ми в постійному контакті з Росією. Росія - наш стратегічний партнер і наш важливий сусід. І так залишатиметься і в майбутньому".

Водночас прес-секретар Ештон сказала, що Росія жодним чином не буде представлена на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.