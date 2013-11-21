Є три причини, чому Янукович відвернувся від асоціації з ЄС - політолог

Таку думку в ефірі телеканалу ТВі висловив політолог Сергій Таран, пише Gazeta.ua.

"Дуже наївно сподіваємося, коли аналізуємо долю Угоди про асоціацію, що існують якісь там інтереси країни, інтереси Євросоюзу. Насправді не існує ніяких інтересів. Існує одна людина, яка виходить із власних інтересів", - зазначив Таран, маючи на увазі Януковича.

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За словами експерта, глава держави передумав асоціюватись із ЄС із трьох причин.

"По-перше, за той час, поки відбувалося обговорення підписання Угоди з ЄС, відбулися зміни в електоральному житті суспільства. Зараз, за умови збереження прозорої демократичної системи, Янукович не виграє виборів у 2015 році. Навіщо тоді йому ця асоціація, яка зв'язує його європейськими демократичними нормами й стандартами?!" - поцікавився політолог.

"По-друге, Янукович розуміє, що до 2015 року нічого кращого в економічному житті країни не станеться", - додав Таран.

"По-третє, Путін запропонував йому дуже непогані умови: багато грошей і нічого робити не треба. На ці гроші він сподівається провести виборчу кампанію", - зауважив експерт.

На його переконання, тут немає жодних інтересів країн та геополітичних розрахунків.

"Усе це залишається для парламенту, аби відволікати громадян від того, що насправді відбувається. За ці три роки громадяни абсолютно втратили контроль над владою", – підкреслив Таран.

Нагадаємо, сьогодні уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.

Парламент 21 листопада відхилив всі 6 законопроектів щодо виїзду ув'язнених для лікування за кордон.

21 листопада увечері місія Європарламенту у складі екс-президентів Пета Кокса та Олександра Квасьнєвського висловили глибоке розчарування рішенням уряду України відкласти підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом і закликали президента Януковича дотриматися своїх обіцянок щодо закону про лікування ув'язнених.