Ющенко хоче раз на тиждень бачитися з Тимошенко та Яценюком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює проведення щотижневих нарад за участю глави держави, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба Президента, відповідну пропозицію В.ЮЩЕНКО висловив сьогодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та головою фракції “Наша Україна - Народна самооборона” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО вважає за необхідне створити новий формат співпраці Президента і уряду шляхом проведення систематичних нарад Президент – прем’єр-міністр – голова Верховної Ради на щотижневій основі.

Говорячи про налагодження ефективної співпраці між Президентом, ВР та урядом, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що серед стратегічних цілей цієї співпраці має бути, зокрема реалізація ініціатив, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності української економіки, боротьба з корупцією, оздоровлення інвестиційного клімату. Окрім того, Президент наголосив на важливості реалізації його соціальних ініціатив та врахування їх у державному бюджеті 2008 року.

В.ЮЩЕНКО також вкотре підкреслив, що на політичних силах лежить політична відповідальність перед виборцями стосовно виконання взятих на себе зобов’язань.

Президент наголосив, що «діяльність усіх органів влади нашої держави та усіх політичних сил має бути спрямована на реалізацію національних пріоритетів України».