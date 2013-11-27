Євродепутат: Треба чітко сказати українцям – візи до ЄС буде скасовано

19:17, 27 листопада 2013
Політика
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На думку голови делегації ЄП зі співпраці з Україною Павла Коваля, ЄС потрібно чітко заявити, що візи для українців буде скасовано.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Сьогодні треба чітко сказати українцям – візи до ЄС буде скасовано», - написав Коваль.

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Як повідомляв УНІАН, кожна одинадцята шенгенська віза в світі видається українцям. Всього в минулому році наші співвітчизники отримали 1,28 млн таких віз.

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