Євродепутат: Треба чітко сказати українцям – візи до ЄС буде скасовано
19:17, 27 листопада 2013Політика
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На думку голови делегації ЄП зі співпраці з Україною Павла Коваля, ЄС потрібно чітко заявити, що візи для українців буде скасовано.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Сьогодні треба чітко сказати українцям – візи до ЄС буде скасовано», - написав Коваль.
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Як повідомляв УНІАН, кожна одинадцята шенгенська віза в світі видається українцям. Всього в минулому році наші співвітчизники отримали 1,28 млн таких віз.
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