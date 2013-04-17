Українцям найважче отримати візу в посольствах Італії та Чехії

Згідно з даними організації «Європа без бар'єрів», в минулому році кількість відмов у видачі віз знизилася на 1 процентний пункт - до 2,03%. Але орієнтуватися в цьому питанні тільки на суху статистику не можна, повідомляє Forbes.

«Кількість виданих віз, як і офіційний відсоток відмов - аж ніяк не єдині показники лояльною візової політики», - пояснює Ірина Сушко, керівник «Європи без бар'єрів». За її словами, визначаючи «дружелюбність» країни, потрібно враховувати цілий ряд факторів: відсоток довгострокових віз, перелік обов'язкових документів, швидкість їх обробки, місце подачі документів (консульство або візовий центр), можливість скористатися апеляцією у разі відмови, ставлення співробітників диппредставництв і т. д.

Ще один важливий критерій - так звані «приховані відмови», які можуть досягати 5-8% при офіційних - 2-3%. Іншими словами, документи просто не приймають «по невідповідності». Такі «відмови» в офіційній статистиці не враховуються, адже формально документи в посольство не надійшли.

У 2012 р. найскладніше отримати візи українцям було в диппредставництвах Італії, Чехії та Великобританії. При цьому гіршу динаміку показала Чехія. Кількість виданих цією країною віз у порівнянні з 2011 р. скоротилася на третину - до 74 000, також ускладнилися умови роботи з чеськими консульствами для українських туроператорів. Наприклад, консульство у Донецьку протягом року відмовляло в акредитації турфірмам без роз'яснення причин. На письмові запитання в Чеському консульстві не відповіли.

Складно українцям доводиться і в італійському консульстві. Великий пакет необхідних документів, мінімум тритижнева тяганина з їх розглядом і високий відсоток відмов - це все про нього. «Вголос про це говорити не прийнято, але більша частина туристів, які подорожують по Італії, роблять це з іспанськими, грецькими або іншими шенгенськими візами, благо, Візовий кодекс дозволяє», - на умовах анонімності розповідає топ-менеджер великого туроператора.

Італія утримує першість і за тривалістю розгляду заявок на візу (21 день), і за кількістю відмов - майже 7%. Серед найпоширеніших причин відмов - неповний пакет документів і «інше». Нерідко причини негативного рішення в консульстві і зовсім не пояснюють. Відмови отримують навіть туристи з бездоганною «візовою історією». Наприклад - топ-менеджер однієї з найбільших українських ФПГ. На умовах анонімності він повідомив Forbes, що в 2011 р. Італія відмовила йому в бізнес-візі через відсутність необхідної аргументації для її отримання.

Але ця ситуація, прогнозують гравці турринку, буде змінюватися. За словами Андрія Марченко, директора круїзного оператора «Пак Груп Україна», який нещодавно почав роботу на українському ринку, в 2013 р., на тлі стагнації економік європейських країн, візова політика Італії по відношенню до громадян України покращиться. Мінтуризму Італії та ENIT (національний офіс з туризму) зараз впроваджують низку заходів, які спростять процес отримання віз - зокрема, консульство Італії в Україні розширює штат, щоб підвищити швидкість обробки документів.

Що стосується скарг на Великобританію, то вони стандартні: запис на подачу документів, роздутий пакет обов'язкових документів і рекордно висока вартість візи - 124 євро. «Однозначний позитив тільки в тому, що Великобританія видає виключно мультивізи мінімум на півроку», - зазначає Ірина Сушко.

На «дружелюбність» європейських диппредставництв помітно впливає економічна криза. Це доводять Греція та Іспанія, які різко змінили принципи візової політики стосовно українців. Кількість виданих Іспанією віз за два останні роки зросла в чотири рази і в минулому році досягла 78000.

У консульствах Греції різко скоротилася кількість відмов. «Ще 2 роки тому Греція лякала українців не лише складними візовими умовами, а й брутальним ставленням, сьогодні ситуація змінилася кардинально», - констатує Ірина Сушко. За її словами, з 2010 р. скоротилася кількість запитуваних документів і термін їх обробки. У 2012 р. кількість виданих греками віз зросла в два рази в порівнянні з минулим роком і досягла 129 000. «Число туристів, яких ми відправили до Греції, за останній рік також зросла в два рази. Ми розраховуємо на зростання і в 2013-му», - ділиться планами Олександр Атлас, гендиректор «Музенідіс Тревел Київ», що спеціалізується на цьому напрямку.