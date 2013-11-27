У центрі Житомира триває мітинг на підтримку євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на площі присутні близько 1,5 тис. осіб. Учасники мітингу скандують «Україна – це Європа!» та наголошують, що акція є неполітичною.

Жодного партійного прапора на Майдані Корольова немає. Водночас під час мітингу активісти підняли на Житомирською міською радою прапор Євросоюзу.

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Перед учасниками мітингу виступили активісти житомирського Євромайдану, які закликали житомирян підтримати європейський вибір.

Наразі на мітинг прибув мер Житомира Володимир Дебой.

Він зазначив, що виконавчий комітет Житомирської міської ради дозволив сьогоднішню акцію на Майдані Корольова (УНІАН: попередню акцію учасників житомирського Євромайдану "Я обираю ЄС" суд учора заборонив).