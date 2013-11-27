На Майдані Незалежності зібралося близько 3 тисяч мітингувальників, міліція розійшлася

Як передає кореспондент УНІАН, вони слухають виступи громадських активістів та журналістів, гріються біля імпровізованих обігрівачів, виготовлених з порожніх металевих бочок, в яких горять дрова.

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Слід зазначити, що через значне похолодання особливою популярністю у наметовому містечку користуються теплі речі, які до наметового містечка попривозили небайдужі. Біля пункту обігріву працює пункт видачі таких речей.

В цілому ситуація спокійна. Правоохоронців на Майдані Незалежності майже немає, лише кілька десятків бійців “Беркута” перебувають біля металевого паркану, за яким монтується новорічна ялинка.