На Майдані Незалежності зібралося близько 3 тисяч мітингувальників, міліція розійшлася
18:59, 27 листопада 2013Політика
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На Майдані Незалежності в Києві зібралися близько 3 тисяч мітингувальників, переважно це студенти
Євромайдан: мітингувальники гріються біля багать
Як передає кореспондент УНІАН, вони слухають виступи громадських активістів та журналістів, гріються біля імпровізованих обігрівачів, виготовлених з порожніх металевих бочок, в яких горять дрова.
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Слід зазначити, що через значне похолодання особливою популярністю у наметовому містечку користуються теплі речі, які до наметового містечка попривозили небайдужі. Біля пункту обігріву працює пункт видачі таких речей.
В цілому ситуація спокійна. Правоохоронців на Майдані Незалежності майже немає, лише кілька десятків бійців “Беркута” перебувають біля металевого паркану, за яким монтується новорічна ялинка.
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