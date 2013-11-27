До Євромайдану у столиці продовжуються приєднуватися кияни
20:11, 27 листопада 2013Політика
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До учасників акції на підтримку європейської інтеграції України, що триває на столичному Майдані Незалежності, продовжують приєднуватися кияни після завершення робочого дня.
На столичному Майдані триває мітинг
Як передає кореспондент УНІАН, кількість людей на Євромайдані зростає.
Наразі на Майдані триває мітинг та лунають патріотичні пісні. Студенти також декламують вірші. Політиків на акції немає.
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Деякі автомобілі, проїжджаючи по Хрещатику, вітають мітингувальників сигналами клаксонів.
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