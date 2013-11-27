До Євромайдану у столиці продовжуються приєднуватися кияни

До учасників акції на підтримку європейської інтеграції України, що триває на столичному Майдані Незалежності, продовжують приєднуватися кияни після завершення робочого дня.

Як передає кореспондент УНІАН, кількість людей на Євромайдані зростає. Наразі на Майдані триває мітинг та лунають патріотичні пісні. Студенти також декламують вірші. Політиків на акції немає. Читайте також: На Майдані Незалежності зібралося близько 3 тисяч мітингувальників, міліція розійшлася Деякі автомобілі, проїжджаючи по Хрещатику, вітають мітингувальників сигналами клаксонів.

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