Ющенко назвав свою головну претензію до Гриценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на неприпустимості скорочення бойових частин та необхідності підвищення їх боєздатності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час церемонії представлення новопризначеного міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА.

«Мене не влаштовує та статистика, коли кожен рік ми кількість боєздатних частин скорочуємо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що в присутності ЗМІ не може назвати конкретні цифри, але додав, що це є «найбільшим докором Міністерству оборони за останній час».

Звертаючись до керівного складу Міноборони та нового міністра, глава держави підкреслив, що зниження бойової готовності вже не буде допускатись.

За його словами, завданням 2008 року є відновлення боєготовності кожного бойового підрозділу.

Президент наголосив на особистій відповідальності командувачів за підвищення боєздатності підпорядкованих військових частин.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що через неукомплектованість особовим складом значна частина військових частин не можуть виконувати поставлені завдання.

При цьому він додав, що завжди посилатися на брак матеріальних ресурсів є неправильним, оскільки щороку бюджет оборонного відомства збільшується на третину і допускається скорочення бойових частин.