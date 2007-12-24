Пинзеник надав бюджету-2008 ”невідкладну медичну допомогу”

Міністерство фінансів підготувало проект закону про державний бюджет на 2008 рік до розгляду на засіданні Кабінету міністрів.

Міністр фінансів Віктор Пинзеник відзначив необхідність прийняття бюджету ще до кінця цього року, щоб громадяни могли безперешкодно отримати зарплати і пенсії на початку наступного, повідомляє прес-служба відомства.

"Країна повинна увійти у новий рік з бюджетом", - наголосив Пинзеник. Він додав, що незважаючи на неймовірно стислі терміни для підготовки документу, Мінфін успішно виконав це завдання.

"Ми не могли прийняти проект старого уряду, бо в ньому не була врахована нова ціна на газ, не враховані важливі соціальні ініціативи, була критичною розбалансованість державних фінансів, а реальний дефіцит бюджету зашкалював", - пояснив міністр.

Він зауважив, що у запропонованому до розгляду уряду документі вказані проблеми вирішені, баланс бюджету відновлено, а також запропоновано низку соціальних ініціатив.

Підготовлений документ Мінфін оприлюднить на засіданні уряду, яке відбудеться у середу 26 грудня.

"Незважаючи на неймовірно короткий термін для підготовки бюджету ми зробили головне – надали йому невідкладну медичну допомогу, щоб можна було прийняти документ до кінця року", - наголосив Пинзеник.

Українська правда