Меркель запросила Януковича до Німеччини - агентство

Про це повідомив РІА Новости представник прес-служби німецького уряду.

Можливі терміни візиту співрозмовник агентства назвати не зміг.

Янукович і Меркель брали участь у саміті ЄС та країн програми "Східне партнерство", який відбувався 28-29 листопада.

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У п'ятницю вранці, перед початком засідання саміту "Східного партнерства", український президент зустрівся з канцлером ФРН. Зустріч була присвячена ситуації навколо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Янукович також провів двосторонні зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу , головою Європейської ради Херманом ван Ромпеєм , головою Європарламенту Мартіном Шульцем і прем'єр- міністром Данії Хелле Торнінг - Шмідт.

Минулого тижня кабмін України вирішив призупинити підписання угоди про асоціацію з ЄС , що викликало різку критику з боку європейських країн . Незважаючи на це , європейські представники до останнього закликали Київ укласти угоду.

Угода про асоціацію з ЄС президент України на саміті не підписав. У той же час він закликав Євросоюз розробити спільно з Києвом програму економічної допомоги країні , яка дозволить українській владі здійснити підготовку до підписання угоди з Брюсселем.