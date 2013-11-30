"Живий ланцюг" перетнув кордон з ЄС

Це населений пункт у Польщі, де знаходиться пункт перетину українсько-польського і євросоюзного кордону Шегині – Медика. Про це повідомляє Польське радіо

Організаторка акції – Марта Пацюх, студентка четвертого курсу Медичного університету ім. Данила Галицького у Львові.

На тему: До вільнюського саміту Україну і ЄС з’єднають живим ланцюгом

В акції на польському боці кордону – в Медиці – взяли участь біля 200 осіб – українці з Львівської області в Україні, українці, які живуть і навчаються в Перемишлі в Польщі, і також поляки, які підтримують українців із Євромайданів.

Нагадаємо, що «церемонія підписання» угоди про асоціацію з ЄС відбулася у Вільнюсі 29 листопада.

Кабінет міністрів України 21 листопада розпорядився призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це викликало хвилю протестів у багатьох регіонах країни.

У зв'язку з цим рішенням, починаючи з 21 листопада, у різних куточках України та світу почалися масові протести, які тривають досі.